Обвиняемые в попытке покушения на Влада Плахотнюка остаются под арестом

Столичный суд удовлетворил запрос прокуроров о продлении срока их предварительного ареста еще на 30 дней. Обвиняемые на суде были немногословны, но адвокаты по-прежнему говорят об их невиновности. А прокуроры утверждают, что доказательств вины предостаточно.

Обвиняемых доставили в суд под усиленным конвоем. Завидев камеры, они прикрыли лица и на вопросы журналистов отвечать не стали. Адвокаты заявили, что их подзащитные невиновны.

«Мой клиент всегда говорил, что невиновен. Мне он сказал то же, что и на допросе. Так что я не понимаю, как он причастен к этому уголовному делу», — сказал адвокат Виталий Русу.

Прокуроры, в свою очередь, подчеркивают, что обвиняемые должны оставаться под арестом.

«Аргументы, которые легли в основу применения превентивной формы, не потеряли своей актуальности. Есть риск, что они попытаются сбежать, повлиять на свидетелей или сговориться с подельниками. Исходя из этого, мы считаем продление ареста обоснованным», — отметил прокурор ПБОПОД Денис Ротару.

Попытку убийства председателя Демпартии Влада Плахотнюка молдавские правоохранители предотвратили вместе с украинской полицией. Арестовали обвиняемых в начале апреля. Девять человек были взяты под стражу в Кишиневе, восемь — в Киеве.

По данным следствия, заказчиком преступления был Григорий Карамалак и еще один гражданин Молдовы, который отбывает наказание в тюрьме. Исполнителям обещали более миллиона долларов.