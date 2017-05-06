В Симферополе машина «скорой» сбила коляску с ребенком

ДТП произошло в пятницу днем на ул. Шмидта. Машина, который управлял 68-водитель, двигалась без включенных проблесковых маячков со стороны ул. Киевской в направлении ул. Воровского. При этом автомобиль наехал на 35-летнего пешехода, который с детской коляской переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу с детской коляской.

В результате происшествия у взрослого диагностировали ссадины колен и ушиб плеча, а у ребенка — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому виска.