В Симферополе машина «скорой» сбила коляску с ребенком
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости (Крым). В Симферополе автомобиль скорой медицинской помощи «Луидор-225082» сбил взрослого с годовалым ребенком, находившемся в детской коляске. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости (Крым). В Симферополе автомобиль скорой медицинской помощи «Луидор-225082» сбил взрослого с годовалым ребенком, находившемся в детской коляске. Об этом сообщает
ДТП произошло в пятницу днем на ул. Шмидта. Машина, который управлял 68-водитель, двигалась без включенных проблесковых маячков со стороны ул. Киевской в направлении ул. Воровского. При этом автомобиль наехал на 35-летнего пешехода, который с детской коляской переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу с детской коляской.
В результате происшествия у взрослого диагностировали ссадины колен и ушиб плеча, а у ребенка — закрытую