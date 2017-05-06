Полицейские Тольятти задержали мужчину с 21 гр марихуаны

Находку сотрудники органов внутренних дел направили на экспертизу. Проведенным исследованием установлено, что в пакете находилось наркотическое вещество каннабис (марихуана) массой 21,288 гр. что относится к значительному размеру.

По данным полицейских, злоумышленник — 39-летний житель Тольятти, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью ч.1, ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».