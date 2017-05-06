Двое нетрезвых волгоградцев на «слабо» подстрелили друг друга.

Ночной спор двух жителей Дзержинского района Волгограда о том, смогут ли они выдержать боль от выстрела, завершился срочной госпитализацией обоих, сообщает ВДТВ.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, молодые люди в возрасте 20 и 23 лет минувшей ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из пневматического оружия прострелили ладони.

Полицейскими установлено, что увечья госпитализированные с улицы Балтийской волгоградцы нанесли друг другу поочередно и добровольно.

Здоровью мужчин ничего не угрожает.