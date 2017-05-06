Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Украина отказывается от всех законов СССР
Ицхак Адизес: главная беда России может привести к "взрыву"
Звезда «Папиных дочек» впервые показала подросшего сына
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
В ГД считают, что "нормальные люди" не поддержат "Смертный полк"
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
"Я не конченый человек": Дана Борисова о своей реабилитации
Толкалина объяснила, почему была "никакой" женой
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
11Война в карикатурах
11Подготовка техники к Параду Победы
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
12:17 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Двое нетрезвых волгоградцев на «слабо» подстрелили друг друга

Двое нетрезвых волгоградцев на «слабо» подстрелили друг друга.

Ночной спор двух жителей Дзержинского района Волгограда о том, смогут ли они выдержать боль от выстрела, завершился срочной госпитализацией обоих, сообщает ВДТВ.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, молодые люди в возрасте 20 и 23 лет минувшей ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из пневматического оружия прострелили ладони.

Полицейскими установлено, что увечья госпитализированные с улицы Балтийской волгоградцы нанесли друг другу поочередно и добровольно.

Здоровью мужчин ничего не угрожает.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ: Флинна предупреждали о рисках общения с послом России
Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборах
Сборная России победила Швецию на ЧМ. Оценки хоккеистам
Свидетельства о рождении и смерти предложено выдавать через МФЦ
Меркель призвала НАТО показывать мощь и не обрывать диалог с РФ
Что нужно знать об акции «Бессмертный полк» в Москве
ФСБ задержала членов ОПГ по изготовлению поддельных документов
Спорт
Канада и Чехия выдали спектакль, Германия удивила США Что происходило в первый день чемпионата мира, кроме матча Россия — Швеция
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь