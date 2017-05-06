Двое нетрезвых волгоградцев на «слабо» подстрелили друг друга
Двое нетрезвых волгоградцев на «слабо» подстрелили друг друга.
Двое нетрезвых волгоградцев на «слабо» подстрелили друг друга.
Ночной спор двух жителей Дзержинского района Волгограда о том, смогут ли они выдержать боль от выстрела, завершился срочной госпитализацией обоих, сообщает ВДТВ.
По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, молодые люди в возрасте 20 и 23 лет минувшей ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из пневматического оружия прострелили ладони.
Полицейскими установлено, что увечья госпитализированные с улицы Балтийской волгоградцы нанесли друг другу поочередно и добровольно.
Здоровью мужчин ничего не угрожает.