Не желавший улетать из Таиланда красноярец заявил о «бомбе»

Житель Красноярска Вадим Шкодин, летевший с дебоширом на одном рейсе, рассказал — пьяный красноярский турист после посадки в самолет вдруг заявил о бомбе на борту воздушного судна. Мужчина, по словам очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Сначала он просто требовал выпустить его из самолета, а затем заявил о бомбе и его задержали.

После этого багаж каждого пассажира досматривали, что задержало вылет на 5 часов.

«Полностью досматривали багаж, который был в самолете. Я по своей сумке могу судить: некоторые вещи были помяты, часть фруктов пришлось выкидывать. Экипаж из самолета не выпускали, они не могли предоставить пассажирам даже воды, не говоря уже о еде. Еду пришлось выкинуть, по их словам — прошло 6 часов и она пропала. Поэтому мы еще и не ели», — рассказал Вадим Шкодин.

Напомним, в Госдуме уже несколько лет рассматривается проект закона о создании реестра «авиадебоширов». Их на три года предлагают лишать права на пользование авиационным транспортом. Кроме этого рассматривается вопрос о наделении бортпроводников большими правами по усмирению буйных пассажиров.