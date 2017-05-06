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12:13 (мск), источник: Volga News

На Заводском шоссе в Самаре произошел крупный пожар в подсобном помещении

В субботу, 6 мая, в 6:50 в Советском районе горела пластиковая и деревянная тара в подсобном помещении на площади 100 м².

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 22 человека личного состава и шести единиц техники.

Возгорание ликвидировано в 7:48. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

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