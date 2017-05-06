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12:36 (мск), источник: Ipress.ua

В Одессе во дворе волонтерского центра произошел взрыв, — ВИДЕО

В ночь на 6 мая в Одессе возле дома, где размещаются волонтерские организации и штаб «Самообороны Одессы» прогремел взрыв.

Источник: Ipress.ua

Как сообщили в полиции, на месте происшествия на ул. Канатной, 35 взорвалась граната, предположительно РГД-5. На месте работает следственно-оперативная группа, — сообщает местное издание Думская.net.

Раньше во дворе этого же дома подобный инцидент произошел в августе 2015 года.

Также издание обнародовало запись с камеры видеонаблюдения, на котором зафиксирован момент взрыва.

Напомним, в Одессе были усилены меры безопасности в связи с проведением в городе мероприятий по случаю годовщины трагедии 2 мая 2014 года.

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