В Одессе во дворе волонтерского центра произошел взрыв, — ВИДЕО
В ночь на 6 мая в Одессе возле дома, где размещаются волонтерские организации и штаб «Самообороны Одессы» прогремел взрыв.
В ночь на 6 мая в Одессе возле дома, где размещаются волонтерские организации и штаб «Самообороны Одессы» прогремел взрыв.
Как сообщили в полиции, на месте происшествия на ул. Канатной, 35 взорвалась граната, предположительно РГД-5. На месте работает
Раньше во дворе этого же дома подобный инцидент произошел в августе 2015 года.
Также издание обнародовало запись с камеры видеонаблюдения, на котором зафиксирован момент взрыва.
Напомним, в Одессе были усилены меры безопасности в связи с проведением в городе мероприятий по случаю годовщины трагедии 2 мая 2014 года.