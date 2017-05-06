В Одессе во дворе волонтерского центра произошел взрыв, — ВИДЕО

Как сообщили в полиции, на месте происшествия на ул. Канатной, 35 взорвалась граната, предположительно РГД-5. На месте работает следственно-оперативная группа, — сообщает местное издание Думская.net.

Раньше во дворе этого же дома подобный инцидент произошел в августе 2015 года.

Также издание обнародовало запись с камеры видеонаблюдения, на котором зафиксирован момент взрыва.