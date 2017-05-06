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13:01 (мск), источник: Informburo.kz

Мужчину и женщину освободили из рабства в Акмолинской области

На протяжении пяти месяцев двоих граждан Казахстана принудительно удерживали и заставляли работать в одном из сёл под Астаной.

Источник: Informburo.kz

Мужчина и женщина насильно удерживались в одном из населённых пунктов Акмолинской области, сообщает Sputniknews.kz. Полицейские освободили пленников. Факт незаконного лишения свободы людей удалось выявить в одном из населённых пунктов Енбекшильдерского района.

34-летний мужчина и 46-летняя женщина удерживались в селе. Пленников заставляли работать с января этого года. По этому факту правоохранительные органы проводят досудебное расследование по статье 126 часть 2 УК РК «Незаконное лишение свободы».

В апреле полицейские освободили из рабства гражданку Кыргызстана. Женщину с двумя детьми продали в рабство в Казахстан 11 лет назад за 60 тысяч тенге.

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