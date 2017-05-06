Житель Светлогорска обокрал кафе быстрого питания

Сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя Светлогорска по подозрению в краже имущества из помещения кафе быстрого питания. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в субботу.

Преступление было совершено на улице Литовский вал в областном центре. По предварительным данным, злоумышленник отогнул металлическую решетку на окне, разбил стекло, проник в павильон и похитил микроволновую печь. Бытовую технику он продал на одном из городских рынков.

По данному факту в отношении 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).