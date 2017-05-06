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12:40 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде в салоне автобуса упала годовалая девочка

Ребёнок получил телесные повреждения.

Источник: Калининград.Ru

В Калининграде в салоне автобуса упал ребёнок. Инцидент произошёл в 19:20 в пятницу, 5 мая, на улице Черняховского.

«Водитель автобуса МАЗ при резком торможении допустил падение годовалой пассажирки», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД. Девочка получила телесные повреждения.

На Литовском валу произошло ДТП с участием пожилого мужчины. Водитель «Фольксвагена» сбил 60-летнего пешехода, когда он пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пенсионер получил телесные повреждения.

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