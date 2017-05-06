В Калининграде в салоне автобуса упала годовалая девочка
Ребёнок получил телесные повреждения.
Ребёнок получил телесные повреждения.
В Калининграде в салоне автобуса упал ребёнок. Инцидент произошёл в 19:20 в пятницу, 5 мая, на улице Черняховского.
«Водитель автобуса МАЗ при резком торможении допустил падение годовалой пассажирки», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
На Литовском валу произошло ДТП с участием пожилого мужчины. Водитель «Фольксвагена» сбил 60-летнего пешехода, когда он пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пенсионер получил телесные повреждения.