В Воронежской области полиция нашла гашиш у пассажира Ford

Сотрудники ГИБДД нашли 3 г гашиша у 37-летнего пассажира автомобиля Ford Mondeo. Автомобиль остановили на посту ДПС в Богучарском районе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области в субботу, 6 мая.

Инцидент произошел на 741 км трассы М4 «Дон» в четверг, 4 мая. Машина ехала из Москвы в направлении города Элиста. При проверке документов пассажир, житель республики Калмыкия, вызвал подозрение у правоохранителей. Полицейские решили провести досмотр и нашли у мужчины похожее на наркотик вещество. Экспертиза показала, что это гашиш.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере). Жителю Калмыкии грозит до трех лет лишения свободы.