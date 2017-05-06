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15:24 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Незаконная добыча биоресурсов пресечена на Дону

В отношении жителя Волгодонска возбуждено уголовное дело.

Донские полицейские пресекли незаконную добычу биоресурсов на территории донского региона. По подозрению в преступлении задержан житель Ростовской области. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по РО, 40-летний житель Волгодонска с помощью лесковых сетей на берегу Сухо-Соленовского залива Цимлянского водохранилища незаконно выловил рыб различных пород: леща, судака, карася, сазана, плотвы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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