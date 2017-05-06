Незаконная добыча биоресурсов пресечена на Дону
В отношении жителя Волгодонска возбуждено уголовное дело.
В отношении жителя Волгодонска возбуждено уголовное дело.
Донские полицейские пресекли незаконную добычу биоресурсов на территории донского региона. По подозрению в преступлении задержан житель Ростовской области. Как рассказали в
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.