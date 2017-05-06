Незаконная добыча биоресурсов пресечена на Дону

Донские полицейские пресекли незаконную добычу биоресурсов на территории донского региона. По подозрению в преступлении задержан житель Ростовской области. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по РО, 40-летний житель Волгодонска с помощью лесковых сетей на берегу Сухо-Соленовского залива Цимлянского водохранилища незаконно выловил рыб различных пород: леща, судака, карася, сазана, плотвы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.