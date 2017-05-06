Не разминулись: в Венгрии столкнулись 2 украинских судна

Об этом передает УНИАН со ссылкой на Украинское дунайское пароходство.

В пятницу, 5 мая, на реке Дунай в территориальных водах Венгрии столкнулись два украинских судна.

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«При расхождении теплоход «Иркутск» левым бортом (секции УДП-442) его каравана навалил на левый борт пассажирского теплохода «Молдавия», — сказано в сообщении.

В результате происшествия загрязнения окружающей среды и водотечности корпусов нет, суда не утратили мореходных качеств. Жертв нет.

Расследованием инцидента занимаются венгерские власти.

Также отмечается, что на пассажирском теплоходе «Молдавия» экскурсионная программа текущего рейса выполняется в штатном режиме.

Как сообщал «Обозреватель», ранее российские военные обстреляли украинское судно в Черном море.