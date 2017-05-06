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15:00 (мск), источник: Sputnik.by

ЧП на химзаводе в Бресте: спасатели начали сворачивать расчеты

На химзаводе в Бресте произошла утечка азотной кислоты, угроза ее распространения за пределы здания отсутствует.

Источник: Sputnik.by

БРЕСТ, 6 мая — Sputnik. МЧС начало сворачивать расчеты у завода «Брестбытхим» около 11:30, но на месте аварии все еще проводятся работы по осаждению паров кислоты.

Сообщение об утечке паров химического вещества из оборудования в цехе по производству бытовой химии на территории поступило спасателям 6 мая в 09:06.

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На место прибыли сотрудники МЧС, скорой помощи, аварийной газовой службы, милиции и Следственного комитета.

Как проинформировали в МЧС, угроза распространения азотной кислоты за пределы здания отсутствует.

«Разбудил вой сирен».

Местные жители не сразу поняли, что произошло. В социальных сетях и через «сарафанное радио» поднялась паника. Горожан призывали закрывать окна и прикрывать лица марлевыми повязками.

«Меня как раз разбудил вой сирен. Нам знакомые из санстанции сообщили, мы форточки сразу позакрывали. Балкон был открыт со стороны улицы. Закрыли, но запах все равно остался», — рассказал местный житель Егор, его дом находится недалеко от химзавода.

ЧП на химзаводе в Бресте.

Пенсионерка Людмила Ивановна ничего не слышала о ЧП. Она вышла в магазин, как ни в чем не бывало.

«Я не слышала ничего. Вот, сейчас соседка сказала, что взорвалась цистерна с хлором ночью. Я работала на химзаводе раньше. Соседка говорит, взорвалось что-то, наехали МЧС, милиция, скорая. Я открыла окна с утра, надо закрывать», — рассказала Людмила Ивановна.

«Кислоты налили, и реакция пошла».

Как рассказал Sputnik один из работников завода, около 9 утра на предприятии был выброс кислоты.

На территории ОАО «Брестбытхим» произошла утечка паров опасных химических веществ.

«Выброс кислоты просто был. В реактор кислоты налили, и реакция пошла. Как только лить начали, сразу запах стало слышно. Нас сразу эвакуировали. Он еще сейчас есть, этот запах», — рассказал работник.

Сотрудники ОАО «Брестбытхим» находятся за пределами территории завода. Спасители эвакуировали из его помещений 20 человек.

«Ничего тут страшного нет, а то паникуют все. Химзавод же», — сообщил еще один сотрудник завода.

По предварительной информации МЧС, ЧП на химическом предприятии произошло из-за нарушения технологического процесса при смешивании химических реактивов. Спасатели подчеркнули, что в настоящее время концентрация газа фиксируется, жизни и здоровью брестчан ничего не угрожает.

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