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14:37 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на 7 и 8 мая

Погода на длинных выходных будет неблагоприятной — на 7 мая синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, 8 мая — из-за резкого понижения температуры воздуха.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом рассказал начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

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В воскресенье, 7 мая, в южных районах Беларуси прогремят грозы с сильными ливнями, градом и шквалистым усилениеем ветра порывами до 15−20 м/с. Ночью местами, утром и днем по всей стране пройдут дожди. Ночью термометры покажут +6−13°C, днем +16−22°C. На Гомельщине будет до +25°C, по северу Беларуси +9−15°C.

В понедельник, 8 мая, резко похолодает, пройдут дожди, в северных районах — с мокрым снегом. Ночью и утром местами вероятны сильные осадки, усиление ветра порывами до 15−18 м/с, по юго-востоку возможны грозы. Ночная температура опустится до +2−9°C, дневная до +4−11°C. Лишь по юго-востоку будет +10−14°C, в отдельных районах до +17°C.

Во вторник, 9 мая, ночью по Брестской и Гродненской областям и в отдельных районах других областей, днем по всей стране пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром возможен слабый гололед. Ночью будет от 0 до +6°C, при прояснениях — до -3°C. Днем будет +3−10°C. Холодная неустойчивая погода с кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега сохранится до четверга.

Подготовила Юлия РАК.

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