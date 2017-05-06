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15:55 (мск), источник: "Российская газета"

В Челябинске в ДТП с автобусом пострадали семь человек

В Челябинске семь пассажиров маршрутного автобуса № 66, включая ребенка, сегодня утром были доставлены в больницу — они пострадали в результате ДТП на улице Ярославской.

Источник: РИА "Новости"

По информации ГИБДД, сначала автобус столкнулся с Volkswagen Passat, после чего его резко отбросило на бордюр, и он опрокинулся набок. В салоне находились 15 человек.

Установлено, что сидевший за рулем иномарки 37-летний мужчина имеет 18-летний водительский стаж. Судя по предварительным данным, он был пьян, и спровоцировал аварию, когда неудачно перестраивался на дороге.

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