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15:32 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже на видео сняли беседу полиции с подозреваемым в серийных грабежах женщин

Мужчине деньги были нужны на дозу.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже полицейские задержали подозреваемого в нескольких грабежах. 29-летний горожанин, как выяснилось, уже был судим.

По версии следствия, одной из нападений произошло 30 апреля около трех часов дня на улице Моисеева. Мужчина заметил возвращавшуюся домой женщину. С применением насилия он отобрал у неё сумку, которой лежали продукты и 1 тысяча рублей.

Около пяти часов вечера 3 мая жертвой нападения стала 82-летняя пенсионерка. Пожилая женщина шла по улице Колесниченко. Грабитель напал на неё сзади. Отобрал сумку с едой, сотовым телефоном и 700 рублями.

«Задержали мужчину по подозрению в этих преступлениях на улице Летчика Щербакова, — рассказали в МВД. — Он объяснил, что деньги ему были нужны на наркотики».

По факту грабежей возбуждены дела. Имущество, похищенное у жительниц Воронежа, изъято.

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