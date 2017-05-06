Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Еще одна страна СНГ заявила об отказе от акции "Бессмертный полк"
Полина Гагарина назвала дочь редким именем
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
В ГД считают, что "нормальные люди" не поддержат "Смертный полк"
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
«Сармат» не даст США быстро начать и выиграть войну с РФ – СМИ
СМИ о причине отказа Трампа встречаться с Путиным
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
11Подготовка техники к Параду Победы
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Дебаты Макрона и Ле Пен
17:21 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге арестовали фигуранта дела бывшего вице-губернатора Оганесяна

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга в субботу санкционировал арест предполагаемого посредника во взятке в размере 20 миллионов рублей бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну, которого ранее обвинили в мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены», сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Петербурга Дарья Лебедева.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что в отношении Оганесяна, обвиняемого в мошенническом хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при поставке видеотабло для «Зенит-Арены», возбуждено уголовное дело о получении взятки от гендиректора фирмы «СтройЭлектроМонтаж (СЭМ) № 5» Василия Сливкина.

Читайте также
Против бывшего вице-губернатора Петербурга возбудили новое дело

По делу также проходят вероятные посредники — главный экономист «СЭМ № 5» Николай Хрипунов и заместитель Сливкина Кирилл Сливкин (состоят ли они в родственных связях, пока не уточняется).

«Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 3 июля в отношении Кирилла Сливкина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ — «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере», — сказала Лебедева.

Также, по её словам, суд в субботу арестовал на тот же срок Николая Хрипунова.

По данным управления СК по Петербургу, в 2015 году Оганесян получил от Василия Сливкина через посредников Кирилла Сливкина и Хрипунова взятку в размере 20 миллионов рублей за обеспечение подписания договора, будучи вице-губернатором Санкт-Петербурга, курирующим выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новая российская атомная 'подлодка-сканер' способна на многое
КНДР потребовала извинений от США за попытку покушения на власти
Немецкие следователи нашли в военной казарме атрибутику вермахта
Словения отыгралась с 0:4, но уступила Швейцарии на ЧМ (видео)
Выборы президента Франции начались на ее заморских территориях
СМИ рассказали, как Юнкер разозлил Меркель после встречи с Мэй
МИД РФ обнародовал текст меморандума о зонах деэскалации в Сирии
В Ганновере эвакуируют 50 тысяч человек для обезвреживания бомб
Спорт
ЦСКА обыграл «Амкар» и вышел на второе место в чемпионате России Армейцы отстают от лидирующего столичного «Спартака» (26 игр) на семь очков
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь