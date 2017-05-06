В Петербурге арестовали фигуранта дела бывшего вице-губернатора Оганесяна

Ранее сообщалось, что в отношении Оганесяна, обвиняемого в мошенническом хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при поставке видеотабло для «Зенит-Арены», возбуждено уголовное дело о получении взятки от гендиректора фирмы «СтройЭлектроМонтаж (СЭМ) № 5» Василия Сливкина.

По делу также проходят вероятные посредники — главный экономист «СЭМ № 5» Николай Хрипунов и заместитель Сливкина Кирилл Сливкин (состоят ли они в родственных связях, пока не уточняется).

«Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 3 июля в отношении Кирилла Сливкина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ — «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере», — сказала Лебедева.

Также, по её словам, суд в субботу арестовал на тот же срок Николая Хрипунова.