Под Воронежем безработный парень с ножом обокрал магазин

Безработный молодой человек обокрал продуктовый магазин в Семилукском районе, угрожая продавцу ножом, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 6 мая. Парень забрал продукты и алкоголь и скрылся. Сотрудница магазина вызвала полицию.

Житель села Меловатка ворвался в магазин на улице Советская в поселке Латная около 1:50 четверга, 27 апреля. Полицейские установили личность злоумышленника. Он признал вину. Решается вопрос о взятии парня под стражу. За разбой (ч. 1 ст. 162 УК РФ) сельчанину грозит до восьми лет лишения свободы.