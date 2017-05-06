СК: обстоятельства инцидента на химзаводе в Бресте сейчас выясняются
63-летний слесарь, пострадавший во время ЧП на химзаводе «Брестбытхим», находится в реанимации брестской городской больницы, он в сознании и может общаться.
63-летний слесарь, пострадавший во время ЧП на химзаводе «Брестбытхим», находится в реанимации брестской городской больницы, он в сознании и может общаться.
Первоначальная информация об инциденте на химическом заводе «Брестбытхим» в Бресте появилась в местных СМИ, в публикациях сообщалось о выбросе хлора.
Сообщение об инциденте в цехе открытого акционерного общества «Брестбытхим» поступило брестским спасателям 6 мая в 09:06. В МЧС рассказали об утечке паров химического вещества из оборудования в цехе по производству бытовой химии на территории предприятия по улице Белорусской, 51.
По предварительным сведениям, в цехе предприятия произошло выделение паров химического вещества из емкости с азотной кислотой, сообщила на радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.
«С подозрением на отравление госпитализировал 63-летний слесарь предприятия, житель областного центра. Он помещен в реанимационное отделение центральной городской больницы. Мужчина находится в сознании и доступен к контактам», — сказала Дранькова.
«После сообщения о ЧП сотрудниками МЧС были эвакуированы 20 работников предприятия, на место для проведения осмотра прибыли следователи УСК по Брестской области с привлечением возможностей передвижной криминалистической лаборатории ведомства», — сообщила Дранькова.
В расследовании всех обстоятельств инцидента на химзаводе принимают участие специалисты Государственного комитета судебных экспертиз.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, изымается служебная документация, опрашиваются работники завода, отметила Дранькова.