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16:55 (мск), источник: Telegraf.com.ua

СБУ обнаружила тайник с оружием в Киеве

Сотрудники Службы безопасности совместно с полицией обнаружили в Киеве схрон с оружием и гранатами.

Источник: Telegraf.com.ua

Тайник с двумя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-22 обнаружили в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией. Как сообщил в субботу пресс-центр СБУ, схрон с оружием находился на территории лесопарковой зоны в Голосеевском районе столицы.

Сотрудники спецслужбы также изъяли из тайника четыре выстрела к гранатомету РПГ-7, 40 выстрелов ВОГ-25 к подствольного гранатомета и 160 патронов калибра 12,7 мм. Полиция открыла уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами). Сотрудники СБУ устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.

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