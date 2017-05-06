СБУ обнаружила тайник с оружием в Киеве

Тайник с двумя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-22 обнаружили в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией. Как сообщил в субботу пресс-центр СБУ, схрон с оружием находился на территории лесопарковой зоны в Голосеевском районе столицы.

Сотрудники спецслужбы также изъяли из тайника четыре выстрела к гранатомету РПГ-7, 40 выстрелов ВОГ-25 к подствольного гранатомета и 160 патронов калибра 12,7 мм. Полиция открыла уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами). Сотрудники СБУ устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.