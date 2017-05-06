В Воронеже ВАЗ сбил 8-летнего мальчика

Авария произошла на улице 9 Января возле дома № 223а 6 мая. Около 13 часов 30 минут 26-летний воронежец, управляя автомобилем ВАЗ-2115, двигался со стороны Антонова-Овсеенко в сторону проспекта Труда. По каким-то причинам парень не успел затормозить перед ребенком, переходившим дорогу, и сбил его.

По предварительным данным, мальчик шел по проезжей части вне пешеходного перехода. После ДТП его по «скорой» доставили в больницу с ушибами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.