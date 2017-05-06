В Воронеже ВАЗ сбил 8-летнего мальчика
Полиция разбирается в обстоятельствах очередного ДТП с участием ребенка. На улице 9 Января под колеса транспортного средства попал 8-летний мальчик.
Полиция разбирается в обстоятельствах очередного ДТП с участием ребенка. На улице 9 Января под колеса транспортного средства попал 8-летний мальчик.
Авария произошла на улице 9 Января возле дома № 223а 6 мая. Около 13 часов 30 минут 26-летний воронежец, управляя автомобилем ВАЗ-2115, двигался со стороны
По предварительным данным, мальчик шел по проезжей части вне пешеходного перехода. После ДТП его по «скорой» доставили в больницу с ушибами, сообщили в
Как мы писали ранее, на днях произошла авария, в которой пострадал 8-летний