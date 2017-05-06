В Минске из-за пожара в квартире многоэтажки спасатели эвакуировали 10 человек

«Сообщение о дыме в подъезде дома № 70 на улице Городецкой поступило в 15.53. Прибывшие на место работники МЧС вскрыли дверь квартиры, из которой шел дым. Внутри обнаружили обгоревший труп, по предварительным данным, хозяина жилья. Из соседних квартир были эвакуированы десять человек, из них четверо детей. Пожар был ликвидирован в 16.15. Причина пожара устанавливается», — рассказал Александр Попко.