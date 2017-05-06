Милиционер уговорил хулигана с ножом не убивать минчанина

Младший сержант милиции стал свидетелем нападения на мужчину случайно, когда возвращался домой со службы: хулиган повалил минчанина на землю и наносил ему многочисленные удары.

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Сотрудник милиции спас мужчину от хулигана с ножом в Минске, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Мингорисполкома.

«Приблизившись к мужчинам, он заметил в правой руке нападавшего нож и, стараясь предотвратить возможные последствия, начал успокаивать злоумышленника и просить его не совершать необдуманного поступка», — сказали в ГУВД.

По информации управления, нападавший был нетрезв и агрессивен, но в итоге покинул место происшествия.

Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство), ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.