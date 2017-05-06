Теплоход «Иркутск» столкнулся с пассажирским судном «Молдавия»

О происшествии сообщило украинское дунайское пароходство.

Как сообщает ведомство, столкновение имело место, когда суда расходились. Теплоход «Иркутск» бортом задел левый борт пассажирского судна «Молдавия».

Сообщается, что удар пришелся выше главной палубы судна «Молдавия». Поврежденными оказались несколько иллюминаторов и прогулочная палуба, снесены кнехты и швартовый стопор. Подобные повреждения считаются легкими. При этом сообщается, что окружающей среде не нанесен какой-либо ущерб, протечка корпусов пароходов отсутствует. Жертв и пострадавших нет.

Суда в состоянии передвигаться. После окончания рейса «Молдавию» будут ремонтировать на верфи австрийского города Линце.

Обстоятельства и причины столкновения теплоходов расследуют венгерские правоохранители.