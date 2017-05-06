Мужчина и ребенок погибли в массовом ДТП в Ленобласти

Массовое ДТП произошло днем в субботу, 6 мая, в Тосненском районе Ленобласти, погибли мужчина и ребенок 3−4 лет, сообщил представитель ГУ МЧС.

ДТП, по данным спасателей, произошло в 15.06 около поселка Бабино-2.

«В 15:06 6 мая 2017 года поступило сообщение о ДТП с участием четырех автомобилей по адресу: Тосненский район, п. Бабино-2», — сообщается на сайте ведомства. Столкнулись три грузовых автомобиля и легковушка. Погибли два человека, находившиеся в легковой машине — мужчина и ребенок 3−4 лет. В больницу доставлен еще один мужчина с тяжелыми травмами.

Личности погибших выясняются, причины ДТП устанавливаются.