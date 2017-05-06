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18:58 (мск), источник: Известия.Ру

Мужчина и ребенок погибли в массовом ДТП в Ленобласти

Легковушка столкнулась с тремя грузовиками.

Источник: РИА "Новости"

Массовое ДТП произошло днем в субботу, 6 мая, в Тосненском районе Ленобласти, погибли мужчина и ребенок 3−4 лет, сообщил представитель ГУ МЧС.

ДТП, по данным спасателей, произошло в 15.06 около поселка Бабино-2.

«В 15:06 6 мая 2017 года поступило сообщение о ДТП с участием четырех автомобилей по адресу: Тосненский район, п. Бабино-2», — сообщается на сайте ведомства. Столкнулись три грузовых автомобиля и легковушка. Погибли два человека, находившиеся в легковой машине — мужчина и ребенок 3−4 лет. В больницу доставлен еще один мужчина с тяжелыми травмами.

Личности погибших выясняются, причины ДТП устанавливаются.

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