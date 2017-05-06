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19:20 (мск), источник: Новая Кубань

Сочинские полицейские «выбивали» из школьника явку с повинной

По заявлению мальчика проводится проверка.

Краснодар. 6 мая. — Новая Кубань. 18-летний житель Сочи вчера сообщил, что сотрудники правоохранительных органов применили в отношении него меры физического воздействия.

Со слов заявителя 28 апреля полицейские избивали его ради признательных показаний. Они требовали, чтобы мальчик сознался в совершении кражи в одном из местных магазинов.

По факту обращения школьника проводится доследственная проверка. По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, причастные лица будут опрошены, состоится судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой проверят наличие телесных повреждений, механизм их нанесения и приблизительный срок. Действиям полицейских дадут правовую оценку.

Процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки.

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