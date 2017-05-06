Сочинские полицейские «выбивали» из школьника явку с повинной

Краснодар. 6 мая. — Новая Кубань. 18-летний житель Сочи вчера сообщил, что сотрудники правоохранительных органов применили в отношении него меры физического воздействия.



Со слов заявителя 28 апреля полицейские избивали его ради признательных показаний. Они требовали, чтобы мальчик сознался в совершении кражи в одном из местных магазинов.



По факту обращения школьника проводится доследственная проверка. По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, причастные лица будут опрошены, состоится судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой проверят наличие телесных повреждений, механизм их нанесения и приблизительный срок. Действиям полицейских дадут правовую оценку.



Процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки.