Сочинские полицейские «выбивали» из школьника явку с повинной
По заявлению мальчика проводится проверка.
По заявлению мальчика проводится проверка.
Краснодар. 6 мая. — Новая Кубань. 18-летний житель Сочи вчера сообщил, что сотрудники правоохранительных органов применили в отношении него меры физического воздействия.
Со слов заявителя 28 апреля полицейские избивали его ради признательных показаний. Они требовали, чтобы мальчик сознался в совершении кражи в одном из местных магазинов.
По факту обращения школьника проводится доследственная проверка. По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, причастные лица будут опрошены, состоится
Процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки.