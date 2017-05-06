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21:00 (мск), источник: КрымPress

ДТП на трассе «Симферополь — Феодосия»: «Volkswagen Touareg» «догнал» бензовоз

Сегодня ДТП на трассе «Симферополь — Феодосия» стало причиной многокилометровых пробок. Авария произошла недалеко от крымской столицы, близ перекрестка к селу Мазанка.

Кроссовер «Volkswagen Touareg» врезался в бензовоз. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

По одной из версий, «немец» выезжал со второстепенной дороги, по другой — неудачно обгонял, по третьей — уворачивался от какой-то третьей машины (при обгоне же). В аварии серьезно пострадал пассажир внедорожника. Человека пришлось извлекать из салона авто спасателям. Он госпитализирован.

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