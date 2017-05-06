ДТП на трассе «Симферополь — Феодосия»: «Volkswagen Touareg» «догнал» бензовоз

По одной из версий, «немец» выезжал со второстепенной дороги, по другой — неудачно обгонял, по третьей — уворачивался от какой-то третьей машины (при обгоне же). В аварии серьезно пострадал пассажир внедорожника. Человека пришлось извлекать из салона авто спасателям. Он госпитализирован.