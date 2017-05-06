ДТП на трассе «Симферополь — Феодосия»: «Volkswagen Touareg» «догнал» бензовоз
Сегодня ДТП на трассе «Симферополь — Феодосия» стало причиной многокилометровых пробок. Авария произошла недалеко от крымской столицы, близ перекрестка к селу Мазанка.
Сегодня ДТП на трассе «Симферополь — Феодосия» стало причиной многокилометровых пробок. Авария произошла недалеко от крымской столицы, близ перекрестка к селу Мазанка.
Кроссовер «Volkswagen Touareg» врезался в бензовоз. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
По одной из версий, «немец» выезжал со второстепенной дороги, по другой — неудачно обгонял, по третьей — уворачивался от