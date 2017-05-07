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07:17 (мск), источник: Новости Перми

Спортсмен из Армавира заподозрен в убийстве таксиста в Куеде

Тренер по рукопашному бою, приехавший из Краснодарского края в гости к родственникам, подозревается в убийстве подвозившего его таксиста. Преступление было совершено в ночь на 5 мая 2017.

По данным СУ СКР по Пермскому краю, на обочине дороги «Чернушка-Куеда» ночью было обнаружено тело 37-летнего жителя Чернушинского района с ножевыми ранениями. Днем 5 мая 2017 года по подозрению в убийстве задержан 41-летний тренер по рукопашному бою из Армавира Краснодарского края, ранее проживавший в Чернушке и приехавший в гости к родственникам.

Как сообщает Следственный комитет, в ту ночь тренер воспользовался услугами частного извозчика на автомобиле марки «ВАЗ-2109», чтобы добраться из Чернушки в Куеду. По дороге между мужчинами возникла ссора, во время которой пассажир нанес водителю множественные удары ножом. Раненый мужчина выбежал из автомобиля, упал на обочину дороги и умер.

Чтобы скрыть следы преступления, спортсмен уехал на автомобиле и бросил его в поле, похитил оттуда ноутбук и навигатор, с помощью которого через лес дошел до ближайшего населенного пункта, где и был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», идет следствие.

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Спортсмен из Армавира заподозрен в убийстве таксиста в Куеде
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