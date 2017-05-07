В Башкирию на поиски Яны Перчаткиной вылетели волонтеры из Москвы и Казани

Десять добровольцев поискового отряда «ЛизаАлерт» отправились в Белорецк искать без вести пропавшую Яну Перчаткину.

— Москва семь человек, Казань — три, — сообщил у себя на странице «ВКонтакте» председатель поискового отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. — Летим помогать штабить и закрывать задачи. Везем крутых старших, оборудование и ориентировки.

Как сообщил волонтер, который вместе с командой прибудет на розыски ребенка, сейчас Яну ищут 245 добровольцев. Григорий поблагодарил авиакомпанию «ЮтЭйр» «за возможность делать много лет детские поиски по всей России силами других регионов».

Напомним, второклассница Яна Перчаткина пропала в Белорецке 3 мая. Утром девочка пошла на уроки, но до школы так и не дошла.