В Днепровском районе Киева вооруженные злоумышленники ограбили ювелирный магазин, — СМИ

В Киеве в Днепровском районе сегодня было совершено разбойное нападение на ювелирный магазин, пишет «Еспресо.TV».

Отмечено, что четверо неизвестных в масках на лицах забежали в магазин ювелирных изделий. Под угрозой предмета, похожего на пистолет, они забрали золотые и серебряные украшения, после чего скрылись в неизвестном направлении.

На место происшествия прибыли кинологи, работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Киеве на Оболони двое мужчин, угрожая гранатой и пистолетом, ограбили ювелирный магазин.