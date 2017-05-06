В Днепровском районе Киева вооруженные злоумышленники ограбили ювелирный магазин, — СМИ
На место происшествия прибыли кинологи, работает
На место происшествия прибыли кинологи, работает
В Киеве в Днепровском районе сегодня было совершено разбойное нападение на ювелирный магазин, пишет «Еспресо.TV».
Отмечено, что четверо неизвестных в масках на лицах забежали в магазин ювелирных изделий. Под угрозой предмета, похожего на пистолет, они забрали золотые и серебряные украшения, после чего скрылись в неизвестном направлении.
На место происшествия прибыли кинологи, работает
Ранее в Киеве на Оболони двое мужчин, угрожая гранатой и пистолетом, ограбили ювелирный магазин.