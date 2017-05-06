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20:51 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Двухлетний мальчик отравился «Белизной» в Волгограде

Двухлетний мальчик отравился «Белизной» в Волгограде.

Сегодня, 6 мая, около 15:00 в Красноармейском районе Волгограда произошел несчастный случай, в результате которого в больницу в экстренном порядке был доставлен ребенок в возрасте 2,5 лет.

Как стало известно ВДТВ со слов врача-реаниматолога Михаила Николаева, маленький мальчик в тот момент, когда родители на время отвлеклись, взял бутылку с «Белизной» и сделал несколько глотков.

Прибывавшие на место медики оказали пострадавшему ребенку первую помощь и доставили для дальнейшего лечения в токсикологическое отделение городской больницы.

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