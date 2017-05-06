Двухлетний мальчик отравился «Белизной» в Волгограде
Двухлетний мальчик отравился «Белизной» в Волгограде.
Двухлетний мальчик отравился «Белизной» в Волгограде.
Сегодня, 6 мая, около 15:00 в Красноармейском районе Волгограда произошел несчастный случай, в результате которого в больницу в экстренном порядке был доставлен ребенок в возрасте 2,5 лет.
Как стало известно ВДТВ со слов
Прибывавшие на место медики оказали пострадавшему ребенку первую помощь и доставили для дальнейшего лечения в токсикологическое отделение городской больницы.