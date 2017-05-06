Флешмоб ЛГБТ в Запорожье: в результате стычек трое пострадали
Во время мероприятия активисты с помощью
Во время мероприятия активисты с помощью
КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 6 мая, у здания под стенами Запорожской облгосадминистрации прошел «Радужный флешмоб», после завершения акции на участников напала группа парней. Об этом сообщает «Радио Свобода».
По словам организатора флешмоба Ростислава Милевского, в результате конфликта пострадали трое участников акции.
Они находятся в отделении полиции и пишут заявления.
Сам флешмоб прошел без конфликтов. Во время мероприятия активисты с помощью
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