Полиция Симферополя задержала мошенника. Предлагал наивным «порешать вопрос с правами»

Со слов пострадавшего, случайный знакомый пообещал ему содействие в решении в кратчайшие сроки вопроса о выдаче водительского удостоверения без сдачи экзаменов. Однако после получения денег злоумышленник перестал выходить на связь.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан 40-летний крымчанин. Именно он предлагал наивным «порешать вопрос с правами» и оббирал их. Задержанный дал признательные показания. Следственным отделом ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, — сообщили в МВД по РК.