Полиция Симферополя задержала мошенника. Предлагал наивным «порешать вопрос с правами»
Полиция Симферополя получила заявление от 29-летнего местного жителя о том, что неизвестный мужчина мошенническим путем завладел его денежными средствами.
Полиция Симферополя получила заявление от 29-летнего местного жителя о том, что неизвестный мужчина мошенническим путем завладел его денежными средствами.
Со слов пострадавшего, случайный знакомый пообещал ему содействие в решении в кратчайшие сроки вопроса о выдаче водительского удостоверения без сдачи экзаменов. Однако после получения денег злоумышленник перестал выходить на связь.
Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения