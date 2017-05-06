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20:58 (мск), источник: КрымPress

Полиция Симферополя задержала мошенника. Предлагал наивным «порешать вопрос с правами»

Полиция Симферополя получила заявление от 29-летнего местного жителя о том, что неизвестный мужчина мошенническим путем завладел его денежными средствами.

Со слов пострадавшего, случайный знакомый пообещал ему содействие в решении в кратчайшие сроки вопроса о выдаче водительского удостоверения без сдачи экзаменов. Однако после получения денег злоумышленник перестал выходить на связь.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан 40-летний крымчанин. Именно он предлагал наивным «порешать вопрос с правами» и оббирал их. Задержанный дал признательные показания. Следственным отделом ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, — сообщили в МВД по РК.

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