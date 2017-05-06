На заброшенном заводе под Донецком произошел взрыв, есть пострадавшие

«Сегодня в 14:00 в дежурную часть Великоновоселковского отделения полиции поступило сообщение от медиков, что в больницу были доставлены двое парней: несовершеннолетний с диагнозом травматическая ампутация 3-х пальцев руки, другой — с забойными ранами туловища. Пострадавшим оказана помощь, их жизни ничего не угрожает», — сообщают в полиции.

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В результате взрыва неустановленного устройства на территории заброшенного завода в с. Красная Поляна Донецкой области пострадали двое молодых парней. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Установлено, что группа детей искали на заводе металл. Старший из них увидел предмет, похожий на патрон, взял его в руки и передал товарищу. Тот, в свою очередь, ударил его об стену, после чего произошел взрыв.

«Больше всего пострадал 15-летний подросток и его знакомый, который находился поблизости. Другие дети остались неповрежденными», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают взрывотехники, которые обследуют прилегающую территорию и устанавливают взрывоопасный предмет, который нашли дети.

Предварительная правовая квалификация — ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в ночь с пятницы на субботу в результате обстрела Петровского района Донецка ранение получила мирная жительница, находящаяся на втором месяце беременности.