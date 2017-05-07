В Башкирии из-за пожара эвакуировали людей из многоквартирной пятиэтажки
Возгорание произошло в Белебее на улице Красная.
Возгорание произошло в Белебее на улице Красная.
По прибытию к месту вызова пожарные подразделения установили, что существует угроза распространения огня на балконы соседних квартир и решили эвакуировать 28 человек.
На тушении работали четыре единицы техники и семь человек личного состава. Погибших и пострадавших нет.
В результате пожара огнем уничтожено балконное остекление и имущество на балконе, имущество в квартире повреждено. Причина пожара устанавливается, сообщили в