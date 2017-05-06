Столб упал на авто в Астане

По данным пользователей соцсети, инцидент произошел 6 мая по проспекту Кошкарбаева напротив дома № 34. Изначально столб якобы накренился на 60 градусов. Об этом один из жильцов дома предупредил соседей в общем чате жильцов дома и якобы позвонил в службу 109.

Как отмечается, позже столб упал на проезжую часть и придавил две машины: проезжающую Nissan и припаркованную Chevrolet. Как сообщается, инцидент произошел без жертв.