В Одессе мужской конфликт закончился стрельбой: один пострадавший

В Одессе в результате конфликта между двумя мужчинами, который завершился стрельбой, пострадал один из них, его госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В ходе расследования установлено, что событие произошло в частном доме на ул. Толбухина: в гости к 35-летнему хозяину дома пришел его знакомый. Около полуночи ночи между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома выстрелил из газобаллонно-пневматического пистолета в правую часть головы своего гостя. Потерпевший убежал и позвонил в скорую помощь, мужчину госпитализировали. Согласно заключению эксперта, потерпевшему причинено легкое телесное повреждение в виде раны правой височно-теменной области.

В полиции добавляют, что злоумышленнику сообщено о подозрении в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.