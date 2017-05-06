В Одессе мужской конфликт закончился стрельбой: один пострадавший
Стрелявшему сообщено о подозрении в совершении преступления.
Стрелявшему сообщено о подозрении в совершении преступления.
В Одессе в результате конфликта между двумя мужчинами, который завершился стрельбой, пострадал один из них, его госпитализировали. Об этом сообщает
В ходе расследования установлено, что событие произошло в частном доме на ул. Толбухина: в гости к 35-летнему хозяину дома пришел его знакомый. Около полуночи ночи между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома выстрелил из
В полиции добавляют, что злоумышленнику сообщено о подозрении в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.