Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
В РФ рассказали о плюсах ядерной войны между Россией и США
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
В ГД считают, что "нормальные люди" не поддержат "Смертный полк"
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
«Сармат» не даст США быстро начать и выиграть войну с РФ – СМИ
СМИ о причине отказа Трампа встречаться с Путиным
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
11Подготовка техники к Параду Победы
22По миру прошел Первомай
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
21:56 (мск), источник: 112.ua

В Одессе мужской конфликт закончился стрельбой: один пострадавший

Стрелявшему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Источник: 112.ua

В Одессе в результате конфликта между двумя мужчинами, который завершился стрельбой, пострадал один из них, его госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В ходе расследования установлено, что событие произошло в частном доме на ул. Толбухина: в гости к 35-летнему хозяину дома пришел его знакомый. Около полуночи ночи между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома выстрелил из газобаллонно-пневматического пистолета в правую часть головы своего гостя. Потерпевший убежал и позвонил в скорую помощь, мужчину госпитализировали. Согласно заключению эксперта, потерпевшему причинено легкое телесное повреждение в виде раны правой височно-теменной области.

В полиции добавляют, что злоумышленнику сообщено о подозрении в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Футбол: Донецкий "Шахтер" стал чемпионом Украины
МО РФ оценило обстановку в Сирии после создания зон деэскалации
В «ЕР» подвергли критике идеи Кудрина по пенсионной реформе
Сборная Чехии одержала крупную победу в матче ЧМ (видео)
Олланд: взлом переписки штаба Макрона не останется без ответа
СМИ рассказали, как Юнкер разозлил Меркель после встречи с Мэй
«Спартак» победил «Томь» и ещё на шаг приблизился к чемпионству
Немецкие следователи нашли в военной казарме атрибутику вермахта
Спорт
«Томь» здорового человека: «Спартак» сделал ещё шаг к титулу Сибиряки достойно бились против лучшей команды сезона в РФПЛ, но все-таки проиграли
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь