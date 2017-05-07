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07:53 (мск), источник: РИА Новости

В Омске подозреваемый в убийстве покончил с собой при задержании

Подозреваемый в убийстве в Омске покончил с собой при задержании бойцами СОБРа Росгвардии.

Источник: РИА Новости

РИА Новости. Подозреваемый в убийстве в Омске покончил с собой при задержании бойцами СОБРа Росгвардии; никто из жителей дома не пострадал, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Вечером в субботу в местных СМИ появилась информация о том, что неизвестный мужчина в районе улицы Лукашевича стреляет в людей из дробовика.

«Сотрудниками полиции проводились оперативные мероприятия по задержанию подозреваемого в убийстве 3 мая — была убита 53-летняя жительница Кировского округа. В совершении преступления подозревался ее гражданский супруг 1958 года рождения. Было установлено, что он находится в квартире жилого дома по улице Лукашевича. Учитывая, что у него при себе могло быть огнестрельное оружие, было принято решение о блокировке подозреваемого в квартире, организована эвакуация жильцов близлежащих домов и оцепление территории. Задействован СОБР Росгвардии», — сказал собеседник агентства.

«Информация о том, что мужчина стрелял в кого-то из граждан не соответствует действительности. Пострадавших нет. Пока говорить кроме как об одном выстреле нельзя», — сказал представитель УМВД.

В свою очередь, Следственное управление СК РФ по Омской области подтвердило, что, по предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. «В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося. Сведения, размещенные в ряде СМИ, о том, что вооруженный дробовиком мужчина расстреливает людей, не соответствуют действительности», — сообщили в СК.

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