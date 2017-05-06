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21:53 (мск), источник: Informburo.kz

Жители нескольких микрорайонов Астаны остались без электричества

На пересечении улицы Сатпаева и проспекта Момышулы загорелся канал электрического кабеля. На место аварии выеxал Асет Исекешев.

Источник: Informburo.kz

Об отключении электроэнергии сообщил в Facebook аким Астаны Асет Исекешев.

«Произошла авария на подстанции ПНФ, что стало причиной отсутствия электричества в домах по Момышулы и ряда других улиц. Все специалисты акимата, РЭК и других на месте. В ближайшее время дадим подробную информацию о времени подключения. Приносим извинения за неудобства, принимаем все необходимые меры», — написал аким столицы.

Руководитель пресс-службы акима Астаны Эльвира Жургенбаева уточнила, что авария произошла в 22:30 в районе пересечения улицы Сатпаева и пр. Б. Момышулы.

Из-за возгорания в кабельном канале обесточены потребители микрорайонов Ак-Булак 1,2,3, проспекта Б. Момышулы, микрорайоны 4,5, район ТЦ «Евразия».

«Персонал АО “Астана-Региональная Электросетевая Компания” занимается ликвидацией аварийной ситуации. Вся необходимая спецтехника имеется. Электроснабжение потребителей будет восстановлено в ближайшие часы», — сообщила Эльвира Жургенбаева.

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