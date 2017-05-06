Жители нескольких микрорайонов Астаны остались без электричества

Об отключении электроэнергии сообщил в Facebook аким Астаны Асет Исекешев.

«Произошла авария на подстанции ПНФ, что стало причиной отсутствия электричества в домах по Момышулы и ряда других улиц. Все специалисты акимата, РЭК и других на месте. В ближайшее время дадим подробную информацию о времени подключения. Приносим извинения за неудобства, принимаем все необходимые меры», — написал аким столицы.