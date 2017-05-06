Жители нескольких микрорайонов Астаны остались без электричества
На пересечении улицы Сатпаева и проспекта Момышулы загорелся канал электрического кабеля. На место аварии выеxал Асет Исекешев.
На пересечении улицы Сатпаева и проспекта Момышулы загорелся канал электрического кабеля. На место аварии выеxал Асет Исекешев.
Об отключении электроэнергии сообщил в Facebook аким Астаны Асет Исекешев.
«Произошла авария на подстанции ПНФ, что стало причиной отсутствия электричества в домах по Момышулы и ряда других улиц. Все специалисты акимата, РЭК и других на месте. В ближайшее время дадим подробную информацию о времени подключения. Приносим извинения за неудобства, принимаем все необходимые меры», — написал аким столицы.
Руководитель
«Персонал АО “Астана-Региональная Электросетевая Компания” занимается ликвидацией аварийной ситуации. Вся необходимая спецтехника имеется. Электроснабжение потребителей будет восстановлено в ближайшие часы», — сообщила Эльвира Жургенбаева.