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21:55 (мск), источник: РБК

В Подмосковье загорелся склад полипропиленовых труб

В промзоне поселка Горки Ленинские Московской области вечером в субботу, 6 мая, произошел пожар на складе, где хранились полипропиленовые трубы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 19:45, уточняет спасательное ведомство. К моменту прибытия первого пожарного подразделения, склад горел по всей площади. Речь идет об ангаре площадью 25 м на 40 м и высотой 8 м.

В 20:27 пожару был присвоен второй, повышенный ранг. На месте работают свыше 60 пожарных и 18 единиц техники.

Информация о пострадавших уточняется, сообщает МЧС. О причинах пожара пока информации нет.

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