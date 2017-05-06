В Подмосковье загорелся склад полипропиленовых труб

Сообщение о пожаре поступило в 19:45, уточняет спасательное ведомство. К моменту прибытия первого пожарного подразделения, склад горел по всей площади. Речь идет об ангаре площадью 25 м на 40 м и высотой 8 м.



В 20:27 пожару был присвоен второй, повышенный ранг. На месте работают свыше 60 пожарных и 18 единиц техники.



Информация о пострадавших уточняется, сообщает МЧС. О причинах пожара пока информации нет.