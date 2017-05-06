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22:07 (мск), источник: 112.ua

В Ровенской обл. у ранее судимого мужчины дома обнаружили огнестрельное и холодное оружие

Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Источник: 112.ua

В Ровенской обл. у ранее судимого жителя с. Зорное обнаружили и изъяли огнестрельное и холодное оружие, передает пресс-служба областной полиции.

В ходе проведенного обыска по месту его проживания, у 40-летнего мужчины обнаружили, вероятно, автомат Калашникова с элементами подделки, а также 4 дымовых шашки, кастет, ножи и пневматический пистолет.

Сам же злоумышленник скрылся через окно дома, как только полицейские зашли во двор. Изъятые предметы направлены на экспертизы.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Как выяснили полицейские, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение ДТП и незаконное завладение транспортным средством. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее СБУ изъяла у жителя Херсонской обл. оружие из АТО и 4 кг марихуаны.

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