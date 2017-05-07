СК РФ по Омской области проверит версию о самоубийстве убийцы жены

Как ранее сообщал портал Om1.ru, сегодня, 6 мая, поздно вечером проходила спецоперация по задержанию 58-летнего подозреваемого, который может быть причастен к убийству сожительницы. Три дня назад в квартире на бульваре Архитекторов была найдена мертвой 53-летняя омичка.

На теле женщины обнаружили огнестрельное ранение, уточнили в региональном Следственном комитете РФ. Сразу было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Гражданский муж с места преступления скрылся, но его обнаружили в квартире многоэтажки по улице Лукашевича.

Пресс-служба СК РФ по Омской области:

— Во время задержания подозреваемого в квартире, где он находился, прозвучал выстрел. После того как сотрудниками правоохранительных органов входная дверь была вскрыта, было обнаружено тело подозреваемого. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Эта версия, а также причастность мужчины к убийству будет проверена в ходе расследования, равно как и все остальные обстоятельства обоих происшествий.

Кроме того, в ведомстве отметили: информация о том, что вооруженный дробовиком мужчина расстреливает людей, не соответствуют действительности.