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22:11 (мск), источник: Newtimes.kz

В Костанайской области молодожены совершили суицид

В Аркалыке 30 апреля двое студентов Торгайского гуманитарного колледжа добровольно ушли из жизни. Друзья и преподаватели до сих пор не могут в это поверить, передает «Наш Костанай».

Источник: Newtimes.kz

Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 30 апреля, в Аркалыке. В полдень молодую пару обнаружили повесившимися в гараже собственного дома. Мустафа и Индира буквально месяца четыре назад создали семью, жили в доме у Мустафы. Там же с ними проживала его мама, папа умер, когда парень был еще первокурсником.

Супруги учились на третьем курсе по специальности «Физическая культура», мечтали стать педагогами. Оба принимали активное участие в жизни колледжа. Индира — волейболистка, Мустафа — футболист. У обоих многочисленные победы и грамоты. Словом, ничто не предвещало беды. Тем более в тот день должен был вернуться из армии младший брат Индиры и она его ждала.

«29 апреля на базе нашего колледжа прошел областной семинар, оба принимали самое активное участие в открытых уроках. Мы до сих пор не верим, что их нет. Полиция ведет расследование по факту самоубийства, но нам пока ничего не сообщили», — говорит директор Торгайского гуманитарного колледжа Сандугаш Алматова.

В рамках досудебного расследования назначены экспертизы.

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