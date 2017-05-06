В Москве восстановили электроснабжение горевшей накануне высотки

Все инженерные коммуникации работают в штатном режиме. Электроснабжение квартир восстановлено в полном объеме

Он уточнил, что в высотке в штатном режиме работают лифты, в квартирах есть горячая и холодная вода.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что в результате возгорания 54 погонных метров кабеля в высотном жилом здании по улице Профсоюзная, дом 64, корп.2 на территории жилищного комплекса «Дирижабль» было эвакуировано 70 человек.

Всего за медицинской помощью после пожара к врачам обратился 31 человек, было госпитализировано 11 человек. По данным московских медиков, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.