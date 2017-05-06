В Донецкой области военный ВСУ покончил с собой

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Донецкой области военный 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины покончил с собой. Об этом говорится на странице подразделения в Facebook в субботу.

«Сегодня в нашей бригаде произошел случай суицида. По факту смерти военнослужащего 1977 года начато служебное расследование. По предварительным данным, причиной самоубийства стали семейные обстоятельства», — говорится в сообщении.