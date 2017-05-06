В Донецкой области военный ВСУ покончил с собой
Согласно информации, по факту смерти военнослужащего 1977 года начато служебное расследование. По предварительным данным, причиной самоубийства стали семейные обстоятельства.
Согласно информации, по факту смерти военнослужащего 1977 года начато служебное расследование. По предварительным данным, причиной самоубийства стали семейные обстоятельства.
КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Донецкой области военный 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины покончил с собой. Об этом говорится на странице подразделения в Facebook в субботу.
«Сегодня в нашей бригаде произошел случай суицида. По факту смерти военнослужащего 1977 года начато служебное расследование. По предварительным данным, причиной самоубийства стали семейные обстоятельства», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в воинской части в Чугуеве Харьковской области нашли повешенным 23-летнего солдата Александра Ткачева из Волновахского района в Донецкой области.