Подозреваемый в связях с ИГ признался в подготовке теракта во Франции

В ходе допроса задержанный во Франции мужчина сознался, что готовил нападение по заданию организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ). Возможного террориста задержали около военной части, где расположен лайнер A330 президента Франции. Там же расположено специальное подразделение Главного управления внешней разведки.

«Бывший военный признался на допросе, что планировал совершить нападение от имени ИГ», — передает канал Europe1.