Подозреваемый в связях с ИГ признался в подготовке теракта во Франции
Задержанный возле аэродрома президента страны оказался бывшим военнослужащим.
Задержанный возле аэродрома президента страны оказался бывшим военнослужащим.
В ходе допроса задержанный во Франции мужчина сознался, что готовил нападение по заданию организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ). Возможного террориста задержали около военной части, где расположен лайнер A330 президента Франции. Там же расположено специальное подразделение Главного управления внешней разведки.
«Бывший военный признался на допросе, что планировал совершить нападение от имени ИГ», — передает канал Europe1.
Мужчина был задержан в ночь на 5 мая около военной базы в Нормандии. Подозреваемый ранее служил в ВС Франции и находился под наблюдением спецслужб. При нем были найдены помповое ружье, два револьвера и патроны к ним. Кроме того, у мужчины была обнаружена