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00:02 (мск), источник: 112.ua

СБУ нашла гранатометы и взрывчатку в заброшенном доме в зоне АТО

Средства поражения передали на учет одного из подразделений ВС Украины.

Служба безопасности совместно с военнослужащими ВСУ обнаружила в районе проведения АТО тайник с гранатометами и взрывчаткой. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

«Из схрона, который был оборудован в заброшенном здании на окраине села Тимофеевка Покровского района, оперативники спецслужбы изъяли три реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, два килограмма тротила в шашках, восемь гранат РГД-5 и Ф-1, пятнадцатиметровый детонирующий шнур, зажигательную трубку ЗТП-300, а также около тысячи патронов различного калибра», — говорится в сообщении.

Средства поражения переданы на учет одного из подразделений ВС Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией обнаружили тайник с двумя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-22.

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