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00:20 (мск), источник: Интерфакс

Пожар на складе в подмосковных Горках Ленинских потушен

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Пожар на двух складах со стройматериалами в промышленной зоне подмосковных Горок Ленинских ликвидирован, сообщает сайт МЧС региона вечером в субботу.

«В 23:16 ликвидация открытого горения. Отделение ПСО-26 (химический), провели замеры ПДК воздуха на месте пожара, превышения ПДК не обнаружено. Угрозы жизнедеятельности населения в ближайших жилых домах нет», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в 20:40 произошло загорание второго склада. В 21:45 была произведена локализация пожара на площади 2250 м².

Информация о пожаре в промышленной зоне «Технопарк М-4» в подмосковных Горках Ленинских поступила в оперативно-дежурную смену в 19:45.

«Промзона “Технопарк М-4”. Ангар металлический, 25×40, одноэтажный, 8 м высота. Хранятся полипропиленовые трубы. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение на складе, по всей площади», — уточняло МЧС Подмосковья.

«Пострадавшие уточняются», говорится на сайте. Сообщается, что для тушения пожара привлечены 18 единиц техники, 63 человека, в том числе от МЧС 37 человек и 10 единиц техники.

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