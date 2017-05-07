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12:20 (мск), источник: Клопс.ru

Очевидцы: в Преголе утонул автомобиль Infiniti

В Калининграде на набережной Адмирала Трибуца возле Второго эстакадного моста в Преголе утонул автомобиль Infiniti. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

По словам свидетелей, внедорожник съехал в реку в субботу, 6 мая, примерно в 20 часов. Пострадавших нет — люди успели выбраться из машины. В пресс-службе отдела пропаганды регионального управления ГИБДД обещали сообщить подробности инцидента позже.

Как утверждают очевидцы, затонувший на набережной Адмирала Трибуца автомобиль уже вытащили из воды с помощью прицепа. Фотографии свидетелей опубликованы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» «ВКонтакте».

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